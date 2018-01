Shots med ingefær tilbagekaldt på grund af skimmelvækst

To forskellige slags shots fra firmaet Holmene skal kasseres eller leveres tilbage til forhandleren.

Hvis du har købt halvliters Holmene shots i Rema 1000, skal du være ekstra opmærksom.

Der er nemlig konstateret mulig skimmelvækst i enkelte flasker med ingefær/æble (Bedst før dato: 13/11/2018 og 19/12/2018) og med ingefær/rødbede (Bedst før dato: 18/12/2018)

Skimmelvæksten gør, at flaskerne er uegnede til at drikke. Derfor skal du levere produktet tilbage til butikken, hvor det er købt, eller at kassere det.

Du kan læse mere på Fødevarestyrelsens hjemmeside.