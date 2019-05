Sidste chance for at afgive brevstemme til EP-valget

På Borgerservice i Esbjerg har der de sidste uger været rygende travl. Folk kommer for at brevstemme til både Folketingsvalget og Europa-Parlamentsvalget, der finder sted på søndag.

I dag er sidste chance for at brevstemme til Europa-Parlamentsvalget. Man kan brevstemme på kommunernes borgerservice-kontor og nogle biblioteler frem til lukketid i dag.

Der har været travlhed hos Borgerservice i Esbjerg Kommune, hvor rigtigt mange mennesker har ønsket at brevstemme til Europa-Parlamentsvalget. Foto: Mark Bundgaard

Vi har været nødt til at tilkalde al disponibelt personale, og vi har åbnet ekstra skranker. Jan Gammelgaard Bjerg Mortensen, kontorchef, Borgerservice, Esbjerg Kommune

På Borgerservice i Esbjerg har de haft rygende travlt siden den 14. april. Alene i går lagde 520 personer vejen forbi kommunekontoret for at brevstemme, og der var op mod en times ventetid.

Torsdag er sidste dag, hvor man kan brevstemme til Europa-Parlamentsvalget. Foto: Mark Bundgaard

- Vi har været nødt til at tilkalde al disponibelt personale, vi har åbnet ekstra skranker, og på trods af det, har vi haft ventetid på om mod en time.

I dag forventer kontorchef hos Borgerservice, Jan Gammelgaard Bjerg Mortensen, at der bliver mindst lige så travlt.

- Vi lukker i dag klokken 17 for brevstemmer for Europa-Parlamentsvalget, og vi forventer, at det bliver som i går med masser af mennesker, der ønsker at brevstemme, fortæller Jan Gammelgaard Bjerg Mortensen.

Borgerservice i Esbjerg har været nødt til at indkalde al disponibel personale de sidste dage med mulighed for at brevstemme til Europa-Parlamentsvalget 2019. Foto: Mark Bundgaard

Man kan brevstemme på alle rådhuse - og nogle biblioteker rundt omkring i Danmark, og bare man har identifikation med i form af pas, kørekort eller sit gule sygesikringskort, så har man mulighed for at stemme, hvor det passer en.

Det behøver ikke være i hjemkommunen, og man skal ikke have sit valgkort med. Det skal kun bruges på selve valgdagen.