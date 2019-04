Sidste dag i DM i Skills: Nu bliver det hele afgjort

Danmarksmesterskaberne for erhvervsuddannelserne bliver lørdag afgjort. Her giver vi dig en oversigt over dagen.

Konkurrencen spidser til her på den sidste dag i DM i Skills 2019. Over de sidste par dage har man her på tvsyd.dk kunne læse om flere af deltagerne fra vores landsdel, der med stolthed, sved og tidspres kæmper for at blive anerkendt som Danmarks dygtigste talent indenfor sig fag - alt fra receptionist, frisør, blomsterdekoratør og tjener. Fra Syd- og Sønderjylland deltager 50 unge fra i alt 22 erhvervsskoler. Læs også De er tallerken-taxaer, telefonholdere og slet ikke ambitiøse nok DM i skills giver de unge fra erhvervsuddannelserne chancen for at vise deres talent, og lørdag eftermiddag bliver det afgjort, hvem der så er Danmarks største talent indenfor sit erhverv. Dagens program starter kl. 8.00, hvor Skills-konkurrencerne går ind i den sidste fase og bliver afsluttet kl. 12.00. De mange udstillingsstande fra forskellige fag er åbne frem til kl. 12.00, så her kan tilskuere stadig komme og prøve, hvordan det er at være f.eks. tømrer, urmager eller taglægger. Læs også Hvor svært kan det være? Blomsterdekoratør og murer bytter plads Kl. 13.00 uddeler beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen den såkaldte Arbejdsmiljøpris. Prisen bliver uddelt indenfor 18 bygge- og anlægsfag og bliver tildelt til af de Skills-deltagere, der har været i stand til demonstrere, at de i løsningen af deres opgaver har haft fokus på det gode arbejdsmiljø og sikkerhed. Og så kan spændingen heller ikke trækkes længere. Kl. 14.00 begynder den store afslutningsceremoni, hvor det bliver offentliggjort, hvem der løber med DM-titlen i de forskellige fag. Her vil statsminister Lars Løkke Rasmussen holdertale og overrække priserne til vinderne af DM i Skills 2019.