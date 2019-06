Sidste prognose inden valget: Sådan kan mandaterne fordele sig

Dansk Folkeparti og Liberal Alliance står i vores landsdel til at miste flest mandater, mens det ligner et sydjysk comeback til både Det konservative Folkeparti og SF. Det viser seneste prognose fra Altinget. Også Kristendemokraterne kan se frem til et mandat.

Det kommende Folketingsvalg kan blive et farvel til to sydjyske Liberal Alliance-mandater og en halvering af Dansk Folkepartis mandater i Sydjyllands Storkreds, hvis man skal tro Altingets sidste mandatprognose inden valget.

Prognosen er forbundet med en vis usikkerhed, men kan være en indikation på, hvordan stemmerne fordeler sig, når vælgerne har stemt onsdag.

Ifølge de seneste målinger mister Liberal Alliance begge mandater i Sydjyllands Storkreds, som de fik efter valget i 2015. Dansk Folkeparti er dog det parti, der står til miste flest mandater. Tilbage i 2015 stod der DF på seks af de i alt 20 mandater fra Sydjyllands Storkreds, men det antal står til blive halveret, så Dansk Folkeparti får stemt tre ind fra storkredsen.

På den måde ser de to blå partier ud til at blive taberne i Sydjyllands Storkreds.

To partier vender tilbage

Siden valget i 2015 har tre partier gjort sit indtog i dansk politik og Folketingsvalget. To af dem kan se frem til et mandat. Både Nye Borgerlige og Stram Kurs vil ifølge målingerne få et mandat, mens Partiet Klaus Riskær Petersen ikke får nok opbakning fra vælgerne til at sikre sig mandater.

Og så ser det ud til, at både Det konservative Folkeparti og SF vil genvinde mandater. Tilbage ved Folketingsvalget i 2011 fik Kons. et enkelt mandat og SF to mandater. Begge partier mistede deres mandater ved det seneste valg, men står ifølge mandatprognosen til deres mandater tilbage.

De store partier Venstre og Socialdemokratiet ser begge ud til at få et enkelt mandat mere, så begge partier får seks mandater. Altså kan de blive partierne med flest mandater i storkredsen - modsat 2015, hvor det var Dansk Folkeparti.

Kristendemokraterne ser også ud til at høste nok stemmer til at få et enkelt mandat med sig fra Sydjyllands Storkreds.

Både Radikale Venstre og Enhedslisten står til at beholde deres mandat, mens Alternativet igen må se sig forbigået af vælgerne i Sydjyllands Storkreds.

Sådan kan mandaterne fordele sig i Sydjyllands Storkreds: Ifølge prognosen får Sydjyllands Storkreds samlet 23 mandater. Det fordeler sig, som du kan se herunder. I parentes kan du se, hvor mange mandater partiet fik ved det seneste Folketingsvalg i 2015: Socialdemokratiet: 6 mandater (FV15: 5 mandater)

Radikale: 1 mandat (FV15: 1 mandat)

Det Konservative Folkeparti: 1 mandat (FV15: 0 mandater)

Nye Borgerlige: 1 mandat (FV15: Ikke opstillet)

SF: 2 mandater (FV15: 0 mandater)

Riskær: 0 mandater (FV15: Ikke opstillet)

Liberal Alliance: 0 mandater (FV15: 2 mandater)

Kristendemokraterne: 1 mandat (FV15: 0 mandater)

Dansk Folkeparti: 3 mandater (FV15: 6 mandater)

Stram Kurs: 1 mandat (FV15: Ikke opstillet)

Venstre: 6 mandater (FV15: 5 mandater)

Enhedslisten: 1 mandat (FV15: 1 mandat)

Alternativet: 0 mandater (FV15: 0 mandater) Kilde: Altinget

Tre mandater mere til Sydjyllands Storkreds

Det er værd at bemærke, at størstedelen af partierne ifølge prognosen går frem i mandater.

En del af forklaringen er, at Sydjyllands Storkreds står til samlet at få tre flere mandater end tilfældet var i 2015. Gennem hele 2019 har Altingets målinger vist, at vores storkredsen går fra 20 mandater ved det seneste Folketingsvalg til 23 mandater ved det nuværende.

På den måde er der altså tre mandater ekstra, der bliver fordelt. Det skal dog understreges, at det samlede antal mandater i de forskellige storkredse er forbundet med stor usikkerhed og bliver afgjort af de såkaldte tillægsmandater, som er afhængige af resultaterne fra valgaftenen.

Det er først efter valget, at vi kan være helt sikre på mandatantallet og fordelingen af dem.