Snaptun: Sidste stop for Visens Skibs i Syd- og Sønderjylland

Efter koncerter i ni forskellige byer i Syd- og Sønderjylland forlader Visens Skib nu landsdelen for i år.

Her til aften kunne fremmødte gæster på Snaptun Havn rokke med til tonerne fra danske viser, da Visens Skib tro lagde vejen forbi. Året sidste koncert for de musikglade sejlere i Syd- og Sønderjylland.

Visens Skib giver 30 koncerter i 30 forskellige havne om sommeren. I Syd- og Sønderjylland har skibsviserne kunnet opleves i Endelave, Bogense, Vejle, Aarø, Dyvig, Skærbæk, Fredericia, Juelsminde, og i dag var turen så kommet til Snaptun.

Privat initiativ: Folk spurgte, om vi kom igen?

Visens Skib er et privat initiativ, som startede i 2000.

- Det startede fordi, jeg havde sejlet i mange år og oplevede, at der var mange, der lyttede, når jeg sad og sang om aftenen. Og så tænkte jeg, det kunne være sjovt at komme ud med lidt flere mennesker ombord. Det gjorde vi så et år, og så spurgte folk, om vi kom igen, siger Niels Skouby, Kaptajn på Visens Skib.

Rift om pladserne på skibet

Konceptet består af Niels Skouby, som lægger egen sejlbåd til. Sammen med seks musikglade besætningsmedlemmer, som skiftes ud løbende, turnerer de Danmark rundt og giver gratis koncerter.

- Der er faktisk kø for at blive besætningsmedlem her på båden. Der er mange, der gerne vil med, og det er jeg jo glad for, siger Niels Skouby, Kaptajn på Visens Skib.

Her til aften gav Visensskib koncert i Snaptun, og i morgen fortsætter skibet videre Maarup Havn på Samsø.