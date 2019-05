To sidste storkeæg i Smedager-reden er i fare

Det er ikke sikkert, at de sidste to æg i reden i Smedager klækker.

Det er en uge siden, det første æg i storkereden i Smedager klækkede. Men siden i mandags, hvor tredje æg klækkede, har der ikke været flere iturevne æggeskaller.

- Den her kulde har været med til at gøre det problematisk for storkeparret at ruge på æggene, forklarer formand for Storkene.dk, Jess Frederiksen.

Han fortæller, at han er bange for, at æggene har taget skade af nattefrosten og derfor ikke vil klække, fordi fostrene er døde.

Der er mad nok

De to unger, der har overlevet indtil videre, skal vi dog ikke være bekymrede for. Der er ikke tegn på, at de mangler mad, og de er livlige og vokser, siger Jess Frederiksen.

- Vi skal være rigtig tilfredse med de to unger, og at de muligvis kommer på vingerne.