Sidste uge af skoleferien: 8-årige Amalie lærer at redde liv

Over hele landet er der i disse dage lejrskoler for børn, der vil lære livredning i havet. 8-årige Amalie er en af dem, der har meldt sig til Ocean Rescue Camp.

8-årige Amalie Burgaard Sørensen er et af de børn, der i denne uge er at finde på stranden i Hjerting ved Esbjerg. Hun har meldt sig til et flere dages kursus for børn i at redde liv ved havet - også kaldet Ocean Rescue Camp.

Hvis der er nogen, der er besvimet, så kan man lige bruge boardet til at komme op igen. Mathilde Skjerning Hansen, 8-årig livredderelev, Esbjerg

- Hvis der er nogen, der er besvimet, så kan man lige bruge boardet til at komme op igen, fortæller Amalie.

Det er lige præcis det det handler om i denne uge - at lære børnene at redde liv. I denne uge er der ikke mindre end 55 Ocean Rescue Camps for børn over hele landet. En af dem, der underviser på campen i Esbjerg, er

Mads Hjort.

- Vandet kan være helt vildt sjovt at være i og lege med venner og familier, men det kan også være farligt, hvis man ikke ved, hvordan man færdes på stranden. Derfor er det godt det her, så man bliver god til at være afsted med sine venner, fortæller svømmeinstruktør hos DGI, Mads Hjort.

Livredning - også på stranden

Undervisningen foregår både i vand og på land. Et er at redde personen op af vandet - noget andet er at redde et liv. Selvom det kun er andendagen på campen, så har børnene allerede helt styr på at give førstehjælp:

- Man starter med at ruske hende for at se om der er liv i hende, fortæller Amalie, og fortsætter: - Og så skal man lytte til hende, og tage den ene arm op og så skal man have hovedet tilbage, så hun kan kaste op.

Selvom Amalie kun er otte år, så kan hun være den bedste livredder på stranden den dag, det går galt.

- Vi har jo 15 timer sammen med dem her på stranden. Så de kan nå at lære rigtigt meget, og mange af dem bliver faktisk så dygtige, at de ved mere om livredning end deres forældre, siger, Mathilde Skjerning Hansen, der er

instruktør på campen.

Tre timers undervisning er snart forbi, og Amalie møder op igen i morgen onsdag:

- Jeg kan bruge det her til, hvis nogen har brug for hjælp, så kan jeg komme og hjælpe, siger Amalie Bundgaard Sørensen.