Signal-kaos rammer Arrivas tog

Det er ikke let hverken at være passager eller køre tog til og fra Esbjerg i disse dage. DSB har problemer på strækningen mellem Esbjerg og Kolding. Arriva er nu også ramt af signalfejl mellem Esbjerg og Bramming.

Aflysningerne og forsinkelserne hos Arriva skyldes, at der på strækningen mellem Esbjerg og Bramming ikke er signal til togene – det vil sige de såkaldte ”baneforhold”, som det fremgår af Arrivas trafikinformation om de mange aflyste tog og forsinkelser.

Mandag nåede Arriva op på 24 aflyste eller forsinkede tog til og fra Esbjerg. Det berørte dagen igennem passagerer på strækningerne fra Ribe til Esbjerg og fra Nr. Nebel og Varde til Esbjerg. Tirsdag morgen er foreløbig syv afgange ramt.

Det er Banedanmark, der står for, at signalerne fungerer - og det har de store problemer med på strækningen mellem Esbjerg og Bramming.

- Derfor bliver togene her nødt til at køre med meget langsom fart, og det har desværre meget hurtigt effekt på resten af køreplanen – også uden for strækningen Esbjerg-Bramming, siger Arrivas kommunikationschef Pia Hammershøy Splittorff til TV SYD.

Banedanmark er i gang med at løse signalproblemet. Arriva har ikke fået en melding om, hvornår der kan forventes normal kørsel igen.

Banedanmark kæmper med problemerne

Der er planlagt togbusser på strækningen Esbjerg-Ribe i morgentimerne. De forsinkelser og aflysninger, som Arriva på forhånd kender til, er lagt ind i Rejseplanen, så man som passager kan se, hvornår næste tog forventes, og hvor/hvornår der indsættes togbusser.

- Det er meget beklageligt. Vi håber på at få problemet løst så hurtigt som muligt, så vi kan komme tilbage til normal drift, siger Arrivas kommunikationschef Pia Hammershøy Splittorff til TV SYD.

I forvejen har fejl i kørestrømsanlægget betydet, at DSB har kæmpet med aflyste tog og forsinkelser på strækningen mellem Esbjerg og Kolding. Også her kæmper Banedanmark med at løse problemet. Foreløbig har DSB reduceret togdriften resten af denne uge, hvor der alene kører dieseltog på strækningen.