Signalfejl driller togtrafikken på 2. døgn

På 2. døgn kan rejsende ikke komme fra Esbjerg og til stationer øst for Kolding uden at skifte tog. Det betyder ekstra bøvl og rejsetid tirsdag for pendlere til Odense og København.

Det skyldes en signalfejl mellem Vejen og Holsted, som Banedanmark nu i næsten to døgn har arbejdet med at rette. Fejlen har generet togdriften siden søndag eftermiddag. Igen tirsdag betyder det, at Intercitytog kun kører mellem Kolding og København (Østerport). Mellem Kolding og Esbjerg skal de rejsende bruge regionaltog. Meldingen fra DSB lyder tirsdag morgen på, at man regner med, at togdriften mellem Esbjerg og Kolding vil være uden gennemgående tog hele tirsdag. Rejseplanen er opdateret med ændringerne.