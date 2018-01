21-årige Signe blev såret af defekt fyrværkeri

Et defekt batteri ødelagde Signe Agerholm Olesens nytårsaften, da batteriet begyndte at fyre raketter til siden i stedet for op i luften.

Et par timer før rådhusklokkerne bimlede og 2017 blev til 2018 gik Signe Agerholm Olesen, hendes kæreste og hendes far ud for at fyre lidt af deres krudt af i Gram.

21-årige Signe Agerholm Olesen fortæller, at hun i forvejen ikke er begejstret for fyrværkeri. Derfor stod hun helt oppe ved døren, da der skulle sættes ild til lunten. Men det gik galt alligevel.

Som det fremgår af videoen øverst i artiklen, røg batteriets første skud op i luften. Men pludselig eksploderede batteriet og skuddene fløj ud af siderne på det. Og på trods af at Signe Agerholm Olesen havde stillet sig med afstand fra batteriet, blev hun ramt.

- Jeg fik et chok, da det skete. Min frygt for fyrværkeri er kun blevet større, siger Signe Agerholm Olesen til TV SYD.

På billederne øverst, kan man se, hvordan batteriet har brændt hul i Signes jakke og efterladt tydelige spor på hendes bukser. Efterfølgende har hun haft en brændende følelse på sin højre side, hvor hun blev ramt.

Efter uheldet skrev Signe Agerholm Olesen et opslag på sin Facebook, hvor hun beskriver episoden ledsaget af billeder og video.

- Vi står ikke frem for at få erstatning, men vi vil gerne advare andre om, at det kan gå galt, siger hun til TV SYD.

Batteriet til 249 kroner af mærket 'Hunter' blev købt hos Jem & Fix.