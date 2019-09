Sigtelse droppet efter ældre kvindes mistænkelige død

Anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi afslutter sag om mistænkeligt dødsfald uden at rejse tiltale.

En ældre mand slipper for, at der bliver rejst tiltale mod ham.

Den 29. juli blev en 85-årig kvinde fundet død i sin seng på et plejehjem i Vojens, og herefter blev en ældre mand sigtet i sagen for drab.

Nu har Anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi besluttet at afslutte sagen, uden der bliver rejst tiltale mod ham.

- Vi har gennemgået sagen grundigt, og vi har konkluderet, at den ikke kan bære en tiltale. Vi har ikke kunne finde nok beviser i sagen, siger Rikke Brændgaard-Nielsen, der er senioranklager ved Anklagemyndigheden i Syd- og Sønderjyllands Politi.

Læs også Ældre mand sigtet efter mistænkeligt dødsfald på plejehjem

Sagen slutter først om to måneder

Omstændighederne omkring sagen gjorde, at den blev efterforsket som et mistænkeligt dødsfald.

Den 30. juli blev den ældre mand fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Sønderborg, og her besluttede dommeren at løslade ham, mens han fortsat var sigtet.

Siden hen har Anklagemyndigheden gået sagen igennem ved at forsøge at finde vidner, tekniske spor eller andet, der kunne afklare, om det var et drab eller ej, og om den ældre mand eller andre stod bag det.

Senioranklager Rikke Brændgaard-Nielsen fortæller, at sagen først endeligt er afsluttet om to måneder, når klagefristen udløber.

- De pårørende kan for eksempel sige, de ønsker, at statsadvokaten går ind i sagen, siger Rikke Brændgaard-Nielsen.

Læs også Mistænkeligt dødsfald i Vojens: Sigtet mand løsladt efter grundlovsforhør