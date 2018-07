Sikker sejr til Vejle

Vejle Boldklub tilbagevenden til Superligaen endte med en fodboldfest og en sikker sejr på 3-1 i hjemmebanekampen mod Hobro

Det blev til et brag af en sæsonstart for Vejle Boldklub i Superligaen. Vejlespillerne leverede varen foran lidt over 4000 tilskuere på Vejle Stadion og sendte Hobro hjem med et nederlag i bagagen.

Læs også Sådan var det, sidst VB var i Superligaen

En sejr på 3-1 blev det til, og Vejle har for alvor sat gang i superliga-livet efter ni års fravær i landets fornemmeste række.

Vejles tre mål blev sat ind af Allan Sousa, Mads Greve og Jacob Schoop. Hobros enlige scoring blev håndteret af Emmanuel Sabbi.

Med resultatet i aftenens hjemmekamp kan Vejle Boldklub nyde en stund som tophold i Superligaen.

Læs også Superliga-klubber: Vi skal bare overleve