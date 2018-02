Silvan-personale i chok efter dødsulykke

Personalet var så berørte, at Silvan lukkede et par timer og nyt personale blev tilkaldt, da en mand blev klemt ihjel ved byggemarkedet.

En 31-årig mand kom torsdag i klemme mellem en bakkende lastbil og en læsserampe ved Silvan i Vejle. Personalet forsøgte genoplivning af manden, men uden held.

- Personalet er selvfølgelig dybt berørt, så alle fik efterfølgende psykologhjælp på stedet, siger Silvans regionschef Benny Christensen, Region Syddanmark og Fyn.

Personalet var ikke stand til at arbejde, så butikken lukkede i tre timer efter ulykken, og personale fra andre butikker blev tilkaldt.

- Alle ansatte er sendt hjem, og når vi mødes i morgen, holder vi morgenmøde, hvor ulykken igen bliver snakket igennem, fortæller Silvans regionschef Benny Christensen, Region Syddanmark og Fyn.

Ifølge poliltiet kom manden i klemme mellem lastbilen og læsserampen, da han befandt sig med ryggen til lastbilen og hverken så eller hørte den. Manden var 31 år, fra Litauen og var selv lastbilchauffør.

Ulykken betød, at bilinspektøren rykkede ud for at klarlægge forløbet nærmere, og også færdselspolitiet blev rutinemæssigt tilkaldt for at lave undersøgelser af lastbilen.

