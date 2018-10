Simulator giver Casper lyst til at køre lastbil

En lastbilsimulator skal gøre unge interesserede i chaufførfaget. Der mangler nemlig desperat lastbilchauffører i Danmark, og derfor sættes alle sejl nu til for at lokke de unge ind i faget.

Søren Fogh og Casper Thimsen går begge i 10. klasse på Agerskov Ungdomsskole. De fik mandag formiddag mulighed for at køre lastbil - i en lastbilsimulator. Noget der pirrede Søren og Caspers lyst til at se faget nærmere efter i sømmene:

- Det er rigtigt sjovt og en god mulighed for os, der ikke har et lastbilkørekort, fortæller Søren Fogh, og Casper Thimsen nikker genkendende til oplevelsen.

- Jeg vil tro, at køre sådan en simulator er næsten som at køre lastbil i virkeligheden. Det er meget virkeligt og ret spændende, siger Casper Thimsen fra førerhuset i simulatoren.

Roadshow: En god måde at informere om uddannelsen på

Der er desperat mangel på lastbilchauffører i Danmark, og om få år mangler der i omegnen af 2500 lastchauffører, spår brancheforeningerne.

Derfor er fagforeningen 3F, Dansk Industri og Dansk Erhverv gået sammen om at lave et roadshow, der skal forbedre branchens image overfor de unge og ikke mindst fortælle dem, hvad en erhvervsuddannelse som chauffør kræver.

Et tiltag som uddannelsesvejleder Karen Nygaard på Agerskov Ungdomsskole hilser meget velkomment.

- Jeg er ret sikker på, at nogle af vores unge får øjnene op for, hvordan man uddanner sig til lastbilchauffør ved sådan et arrangement her, fortæller hun.

For Søren og Casper har besøget i en lastbilsimulator i hvert fald givet stof til eftertanke:

- Jeg har ikke sådan tænkt på før at blive lastbilchauffør, men når man lige har prøvet den, så kunne det være meget fedt at prøve, siger Søren Fogh.

Også Casper har dagens besøg af lastbilen og en tur i simulatoren været en øjenåbner:

- Jeg tror, det kunne være meget spændende at komme ud at møde en masse mennesker og prøve noget nyt hver dag.