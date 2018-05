Sirenerne hyler onsdag med et nyt og enklere budskab

Hvert år tester politiet og Beredskabsstyrelsen sirenerne og app’en Mobilvarsling den første onsdag i maj, så når sirene lyder ved middagstid er det altså en test.

Der er ingen grund til bekymring, når sirenerne onsdag klokken 12 hyler over hele landet. Dagen er nemlig årets ’Store Hyledag’, hvor myndighederne tester sirenevarslingssystemet i hele landet.

- Når vi tester sirenerne med lyd på, er det dels, fordi vi vil være helt sikre på, at de virker som de skal, og dels for at sikre os, at borgerne kender lyden og ved, hvad de skal gøre, hvis de hører sirenerne, siger fungerende kommunikationschef i Beredskabsstyrelsen, Lars Aabjerg Pedersen.

Selvom sirenerne lyder, som de plejer, er deres betydning en lidt anden end sidste år. Fra den 30. august 2017 har sirenevarslingen nemlig betydet: Gå ind og søg information hos DR eller TV 2.

- Det er en forsimpling af sirenernes tidligere budskab. Det nye budskab er enklere og lettere at huske – og et simpelt budskab er altid en fordel i en krisesituation, siger Lars Aabjerg Pedersen.

Mobilvarsling testes også

Udover sirenerne bliver app’en Mobilvarsling også testet på Store Hyledag. Mobilvarsling sender advarsler fra myndighederne direkte på mobilen ved større ulykker og katastrofer. Så hvis du har hentet app’en på din mobiltelefon, vil den også larme på onsdag kl. 12.

Én ting, du ikke skal gøre, når du hører sirenerne, er at ringe 1-1-2. Det gælder både på onsdag, når sirenerne bliver testet, og hvis sirenerne hyler på et andet tidspunkt, hvor du ikke selv er i akut fare. Du risikerer nemlig at blokere for livsvigtige opkald til alarmcentralen.