Børnenes Danmark: Bikini-billeder på Instagram påvirker unges kropsopfattelse

Sammen med resten af TV 2-familien sætter TV SYD fokus på danske børns hverdag. Her fortæller flere, hvordan glansbilleder på sociale medier kan have en negativ indflydelse på deres kropsopfattelse.

Små firkantede billeder med sixpack og bikini-modeller spreder sig i mængden med andre billeder på det sociale medie Instagram.

Når Sofie Høegholm fra 6.D på Lyshøjskolen i Kolding ser sådan nogle billeder, kan hun godt blive påvirket:

- På Instagram ser jeg billeder af kendte, der prøver at vise meget af det frem, som de synes er pænt ved dem selv. Jeg tror, de gør det, fordi de godt kan lide, hvordan de ser ud, men det påvirker også andre, for så tænker man, at man også selv gerne vil se sådan ud, siger hun.

Workshop giver viden

Ifølge en australsk undersøgelse kan utilfredshed med sin krop og et lavt selvværd kobles sammen med unges brug af sociale medier. Undersøgelsen viser, at hvis de unge bruger meget tid på de sociale medier, vil de få en mere negativ kropsopfattelse.

De unge mennesker kan få den opfattelse, at man ikke er god nok, som man er. Lena Hasling Nielsen, projektleder, Landsforeningen for spiseforstyrrelser og selskade

Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade laver en workshop, der handler om selvværd, selvtillid, og hvordan de sociale medier kan give et forkert billede af virkeligheden. Den viden og redskaber til at stå imod med er vigtig at give de unge, mener Lena Hasling Nielsen, som er projektleder hos Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade.

- Rigtig mange unge bliver påvirket af billeder og videoer, de ser blandt influencere og på Instagram. Det er det perfekte liv, man vil skildre på de sociale medier, og hvis man ikke er helt i stand til at sortere i, hvad der er virkelighed, og hvad der er en idealiseret verden, så kan det være rigtig svært for de unge mennesker at navigere, siger projektlederen.

Når hun afholder workshoppen, fortæller hun også de unge, hvordan de skal forholde sig kritisk til billeder, de ser på de sociale medier. Det tager Sofie Høegholm med sig.

- Jeg har lært, at alle kan se forskellige ud, og at man ikke skal rette sig efter, hvad man ser på internettet og de sociale medier, siger hun.

Hvil i dig selv

Workshoppen skal give eleverne redskaber til at være mere bevidste i deres færden på de sociale medier.

- I LMS møder vi unge med spiseforstyrrelser og selvskader. Når de unge ser billeder og sammenligner sig selv med dem, så er det, de unge mennesker kan få den opfattelse, at man ikke er god nok, som man er, siger Lena Hasling Nielsen.

Men Amalie Norddal Jensen i 6.D har lært, hvordan hun skubber den negative påvirkning til side.

- Jeg er lidt ligeglad med, hvordan de kendte ser ud. Jeg synes selv, jeg ser fin ud, og det er selvværdet, der er vigtigere end selvtilliden. Man kan godt få mere selvtillid ved at have en ny trøje på, men selvværdet er det, at man hviler i sig selv, og det er det vigtigste, siger hun.