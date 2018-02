Velforberedte tyve stak af med sjælden BMW

Sjælden BMW fra 1988 stjålet fra autoværksted ved Tistrup i Varde. Der findes kun 62 eksemplarer i verden.

En BMW E30, original M3, yderligere ombygget til Alpina-model. Den model findes der kun 62 af i hele verden, og det eneste eksemplar i Danmark stod i juledagene på et autoværksted i Tistrup.

2. juledag blev den meget sjældne bil dog stjålet fra Tistrup Autoværksted. Den er ca. en halv mio. kr. værd og nærmest umulig at erstatte.

- Jeg vil allerhelst have bilen tilbage, fordi den er så sjælden. Man kan ikke bare lige gå ud og købe en magen til, der er nemlig ingen til salg i hele verden lige nu, fortæller indehaveren af Tistrup Autoservice, Søren Boiskov, til TV SYD.

Den er bugseret ud gennem min have, så tyvene har været rimeligt forberedte på opgaven. Søren Boiskov, indehavere af Tistrup Autoservice

Den sjældne BMW var langt fra den dyreste bil hos mekanikeren i Tistrup. Den stod blandt langt dyrere Porscher og Ferrarier, men blev alligevel udvalgt af tyvene.

- Det ligner bestillingsarbejde. Den er bugseret ud gennem min have, så tyvene har været rimeligt forberedte på opgaven. Vi har spærret af foran, så det var den eneste vej ud. Det kan godt tyde på, at de tidligere har været inde i forretningen på et eller andet tidspunkt for at rekognoscere, siger Søren Boiskov, der aldrig tidligere har fået stjålet en bil fra sit værksted.

Bilen vækker opsigt blandt bilentusiaster, der da også reagerede på Søren Boiskovs opslag på diverse facebooksider.

- Nu er der rigtigt mange bilnørder, der ved, at den mangler. Nu er bilen nok på Sjælland, hvis den ikke er puttet i en trailer og kørt ud af landet. Jeg kan godt være bange for, at de skiller den ad for at sælge reservedele, siger han til TV SYD.

Signalement af føreren Mand

Dansk af udseende

20 – 25 år

Cirka 170 centimeter høj

Almindelig af bygning

Kort, mørkt hår

Iført mørk hat med skrift/mærke på højre side

Sort jakke (formentlig af mærket The North Face)

Grå hættetrøje

Lyse cowboybukser

Sorte kondisko

Bilen blev stjålet tirsdag den 26. december klokken 19.07 fra Tistrup Autoservice, Vardevej 47 i Tistrup. Ved indbruddet blev der set en mørk personbil med tre personer.

Den stjålne bil har stelnummer WBAK010500843889.

Politiets efterforskning viser, at bilen samme aften kl. 20.43 ankom til Circle K, Kildebjerg Syd, på den fynske motorvej, hvor føreren tankede brændstof.

Den stjålne BMW passerede efterfølgende klokken 21.17 Storebæltsbroen i østlig retning.

Bag på bilen var der påsat en stjålen nummerplade med registreringsnummer CF 54 032. Nummerpladen var stjålet samme dag i Næsbjerg, syd for Tistrup. Senere samme aften har bilen formentlig befundet sig på Køge Bugt Motorvejen.

Hvis du har oplysninger om bil eller fører, bedes du kontakte Syd-og Sønderjyllands Politi på tlf. 114.