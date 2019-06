Sjælden fugl yngler ved Blåvand

Vendehalsen er udbredt fra Europa og det nordligste Afrika i vest og østpå i et bredt bælte gennem Asien til Stillehavskysten og Japan. I Europa er den vidt udbredt, men mangler i det nordligste Skandinavien, på De Britiske Øer og dele af Vest- og Sydvesteuropa.

I Danmark yngler vendehalsen hovedsagelig i Jylland og Nordøstsjælland, mens den er meget sporadisk forekommende på resten af Øerne. Den yngler i åben skov, men har herhjemme forkærlighed for heder og hedeplantager. En af de bedste lokaliteter er Borris Hede øst for Skjern. Vendehalsen er hulruger. Da den ikke selv kan udhugge et redehul, er den afhængig af naturlige huller eller andre spætters forladte redehuller, ligesom den også gerne benytter redekasser.

​​​​​​Kilde: dofbasen.dk