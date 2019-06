Sjælden guldsmed i Blåvand

Det var den svenske naturvidenskabsmand, Carl von Linné (1707-1778), der i det 18. århundrede reformerede den måde, man navngav planter og dyr på. Indtil da blev navnene på flora og fauna længere og længere og var til sidst helt uhåndterlige, efterhånden som man fandt flere og flere. Linné foreslog, at alting har 2 navne, et slægtsnavn og et artsnavn. (Det kan selvfølgelig udvides till yderligere præcision, men grundlæggende er der to) Slægtsnavnet er altid med stort og artsnavnet med lille, og det hele skrives i kursiv i almindelig tekst. Homo sapiens (menneske), Equus ferus (hest), Felix domestica (hus-kat). Så ved man præcis, hvad der er tale om, hvor wuff, Fido og mis er mere udflydende begreber.