Sjældent gen giver hvide hjorte i Haderslev

I Haderslev Dyrehave har fire af parkens dyr en helt særlig farve. De er nemlig kridhvide.

Mellem træerne lyser den hvide pels op. Blandt flokken af brune dådyr skiller en stor dåhjort sig ud.

- Den har ikke noget navn, vi kalder den bare for ”Den Hvide”, så ved man jo godt, hvem man taler om, fortæller skovløber Jens-Jakob Fristed Sørensen.

Ud af parkens 200 dyr, er der fire hvide. To moderdyr, en kalv og den store han. Dyrene er ikke albinoer, farven er en variation, der stammer fra et helt særligt gen med en meget lang historie.

Nogle år fødes der en hvid kalv eller to, men der kan sagtens også gå flere år imellem. Det hører blandt det sjældne. Jens-Jakob Fristed Sørensen, skovløber

- I oldtiden holdt grækerne dådyr som pryddyr, og man har altid gjort meget for at bibeholde specielle farvevariationer som f.eks. de hvide her, forklarer skovløberen. De hvide dådyr har altid haft en unik status, og der er gjort en særlig indsats for at beholde genet.

- Nogle år fødes der en hvid kalv eller to, men der kan sagtens også gå flere år imellem. Det hører blandt det sjældne, siger Jens-Jakob Fristed Sørensen. Ligesom med blonde og blå-øjnede mennesker, så skal genet komme fra både far og mor for at slå igennem.

Dyrehavens flotte dåhjort er otte år gammel, og netop nu er et godt tidspunkt at se dyret.

- Foråret er lige kommet og dyrene er ikke længere præget af vinterens sultne instinkter, så de slapper meget mere af nu, siger Jens-Jakob Fristed Sørensen.