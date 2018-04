Sjette æg i reden: Nu bliver det svært for Tommy og Annika

Nu er der seks æg i storkereden i Smedager. Det kan blive svært for storkeparret at skaffe føde nok til så mange unger.

Selvom det ser glædeligt ud, når Tommy og Annika torsdag morgen fremviser seks æg i reden i Smedager, kan der være grund til bekymring. Skulle alle æggene blive udklækket, kan det simpelthen blive en umulig opgave for storkeparret at skaffe føde nok til seks unger. Mens de første fem æg vakte glæde for de, der følger livet i storkereden, kan det sjette æg blive det, der vælter læsset.

- De voksne kan ikke nå at brødføde flere unger. Hvis der er fem små og to voksne i reden, så skal der skaffes fire kilo føde om dagen. Mere kan de ikke nå, og der er næsten intet habitat i Europa, hvor storke kan finde mere føde end det, sagde Mogens Lange, da det fjerde æg blev lagt.

Det første æg blev lagt den 16. april, og siden er der altså kommet fem mere til. Det første æg forventes at klækkes omkring den 19. maj.

