Sjov revy sætter fokus på behandling af hjerneskadede

Ulla Dybro og Tanja Petersen har hovedrollerne i revyen "Problemskabende adfærd". Tirsdag var der verdenspremiere for fulde huse i Tinglev.

Kan man godt lave sjov med de medarbejdere, der til daglig arbejder med hjerneskadede borgere. Det mener Ulla Dybro og Tanja Petersen, der begge arbejder ved Hjernecenter Syd & Tale, Høre, Syn i Aabenraa Kommune.

De to underviser og rådgiver mange af dem, der arbejder på nogle af de institutioner, der huser hjerneskadede borgere. Det kan være et udfordrende arbejde, derfor forsøger de nu at bruge humor for at styrke medarbejdernes kompetencer.

Humor er en fantastisk god måde at komme ud over rampen på Ulla Dybro, Hjerneskadekoordinator.

- Humor er en fantastisk god måde at komme ud over rampen på, hvis man bruger humor, har man en tendens til at huske det, siger Hjerneskadekoordinator Ulla Dybro til TV SYD.

00:21 Ulla Dybro og Tanja Petersen spiller i revyen rollen som to medarbejdere på en institution. Foto: Ole Møller Luk video

Nu skal de snart på turné med deres revy. Foto: Ole Møller, TV SYD

Det er ikke de hjerneskadede, der er problemet

Revytitlen "Problemskabende adfærd" handler ikke om de hjerneskadede borgere, men om den måde som medarbejderne nogle gange håndterer en arbejdssituation.

- Det er et seriøst emne, som vi tager meget alvorligt, og kan vi så tillade os at gøre lidt grin med det. Ja det mener vi godt, vi kan, siger Ulla Dybro.

Tirsdag var der premiere på revyen foran 200 fagfolk og interessen for at blive klogere på et svært emne, har været overvældende, fortæller de to samstemmende.

- Der skulle bare ske noget mere, og vi prøver at formidle et svært emne på en humoristisk måde, uden at det bliver en komedie. Humor er en god ting, men alvoren skal også komme til udtryk i vores forestilling, siger Neurofaglig konsulent Tanja Petersen til TV SYD.

Der var fuldt hus til premieren på Tinglev Skole. Foto: Ole Møller, TV SYD

Nu skal de snart på turné

De to medarbejdere hos Hjernecenterer Syd & Tale, Høre, Syn er begge rutinerede amatørskuespillere, og det er de evner, som de nu vil bruge på en ny og anderledes måde.

Ulla Dybro og Tanja Petersen har brugt et halv år på at forberede revyen, og starten har været overvældende. Derfor skal de snart på turné til forskellige arbejdspladser i Jylland og på Fyn.