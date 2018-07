Allan har travlt: Det er et ekstremt hvepseår

Varmen har skabt et ekstremt hvepseår. Det betyder, at landets skadedyrsbekæmpere har travlt.

Trods det meget varme vejr så beholder Allan Nielsen tøjet på. Han er nemlig skadedyrsbekæmper ved Myreekspressen i Vester Nebel.

Og denne sommer har han ekstra travlt med at rykke ud til personer, der gerne vil af med deres hvepseboer. Antallet af hvepsebestande er i år 10-15 gange større end normalt, og det skyldes varmen.

- Hele sidste år fjernede jeg 25 hvepseboer. Indtil nu har jeg fjernet 50, siger Allan Nielsen til TV SYD.

Hvepsene trives rigtig godt i varmen. Den tidlige varme i maj måned betød, at hvepsenes ynglesæson gik i gang tidligere end normalt. Og siden da har hvepsene ikke haft de store udfordringer. De har haft de optimale arbejdsbetingelser i det tørre vejr.

Problemet kan blive endnu større

Hvepse kan være irriterende, men de kan også være farlige, hvis man er allergisk over for dem.

- Der er folk, der ringer, som er irriterede og bange, og nogle får også allergiske reaktioner over for hvepse. Så vi skubber alt til side for at løse det her, siger Claus Schultz, der er formand for Brancheforeningen for Skadedyrsfirmaer i en pressemeddelse.

Og problemet med de mange hvepse ser ikke ud til at forsvinde lige foreløbigt. Lige nu har hvepsene travlt med at samle føde til de larver, dronningen producerer, men snart stopper dronningen med at producere larver, og så bliver hvepsene arbejdsløse.

- Problemet kan vise sig at blive endnu større på det tidspunkt, fortæller Claus Schultz.

Søg lægehjælp straks, hvis stik eller bid yderligere giver følgende tegn tiltagende udslæt og hævelse

hovedpine

svimmelhed

kvalme

brystsmerter

sammensnøring af luftrøret eller brystkassen

åndedrætsbesvær

