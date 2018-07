Skadestue på Vorbasse Marked havde forventet flere alvorlige skader

Sydvestjysk Sygehus har sat midlertidige skadestuer op flere steder i det danske sommerland. På Vorbasse Marked forløb alt fredeligt.

Hvis en af de mange besøgende på årets Vorbasse Marked har haft brug for at komme på skadestuen, så har de ikke skulle gå særlig langt.

Sydvestjysk Sygehus har de seneste tre dage haft en skadestue på markedet. I år har skaderne overordnet set ikke været lige så alvorlige som de sidste par år.

- Det har været fredeligt under hele markedet. Vi har haft noget at se til, men det har ikke været noget alvorligt, siger Christian Jørgensen, der er ledende oversygeplejerske i Fælles Akutmodtagelsen på Sydvestjysk Sygehus, til TV SYD.

- Jeg havde forventet mere

Christian Jørgensen har for fjerde år i træk taget sig af de gæster, der har haft brug for at kigge forbi skadestuen.

Han fortæller, at der er flere, der har besøgt skadestuen i år, men skaderne har været mere fredelige. I år har de ikke skullet behandle så mange, der er kommet galt afsted med stoffer.

- Jeg havde forventet mere. Specielt på grund af varmen og på grund af erfaringen fra tidligere år, hvor vi har haft flere, der har været påvirket af stoffer, siger Christian Jørgensen.

Få blev sendt på sygehuset

Størstedelen af de tilskadekomne har de i år kunnet behandle på skadestuen på markedet. Flest har kigget forbi med forvridninger i hænder, forstuvede fødder og sår, der havde brug for behandling.

Enkelte er kollapset i varmen, og kun få har de sendt videre til røntgen og videre behandling på sygehuset.

Vorbasse Marked er ikke det eneste sted, der har været opsat en skadestue denne uge. Sygeplejersker fra Sydvestjysk Sygehus har også været til stede til Tall Ships Races i Esbjerg og til Fanø Sommercup.