Skadestuerne har fået mere tilfredse patienter

Patienterne på akutklinikker og akutmodtagelser i Region Syddanmark er de mest tilfredse i ny undersøgelse, hvor også Region Midtjyllands patienter har flere roser end sidste år.

Undersøgelsen viser, at 9 ud af 10 akutte patienter i nogen, høj eller meget høj grad er tilfredse med deres besøg, og det betyder, at Region Syddanmark har de bedste resultater for både akutklinikker og akutmodtagelser i hele landet.

- Det er godt at se, at patienterne oplever, at vi gør det, vi siger. Det er et rigtig fint resultat og et velfortjent skulderklap til medarbejderne, siger formanden for sundhedsudvalget i Region Syddanmark, Poul-Erik Svendsen (S).

Også Region Midtjylland klarer sig godt i Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser, LUP Akutmodtagelse.

De midtjyske akutklinikker har forbedret sig markant siden sidste undersøgelse for et år siden. Ifølge patienterne kan akutmodtagelserne og akutklinikkerne dog blive bedre til at informere patienterne om, hvornår de kan forvente at blive undersøgt og til at informere tilstrækkeligt om udviklingen i ventetid fra patienten ankommer til han eller hun bliver undersøgt.

- Medarbejderne er gode til at lytte og til at give patienterne en behandling, de alt i alt er tilfredse med. Det er godt, men vi skal blive bedre til at informere patienterne om, hvor længe de skal vente, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Det er fjerde gang patienter landet over bedømmer deres møde med akutmodtagelser og akutklinikker i LUP Akutmodtagelse.