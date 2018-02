Skak lærer elever matematik

Elever spiller skak i skolen for at understøtte matematikundervisningen.

På Mølholm skole i Vejle blev de små grå i dag sat på arbejde, da eleverne kastede sig over de sort-hvide brikker og den ternede spilleplade i Actionskak.

I dag var der således linet 43 skakspil op på række. Alle med sorte brikker var sammen på ét hold og dem med hvide var modstanderholdet. Efter en stund bliver der råbt ”action”, og så rykkede alle spillere til højre og overtog et spil.

- Man tænker over strategien, lyder det fra Lucas Melchiorsen fra 3. klasse på Mølholm Skole i Vejle.

- Ja, man prøver at regne ud, hvad den anden vil gøre, siger Silje Møller fra 3. klasse på Mølholm Skole i Vejle.

Og det er nemlig tanken ved at lade eleverne spille skak i skoletiden. Rosa Nielsen er matematiklærer og skakkoordinator på Mølhom Skole. Her har flere lærere været på kursus i, hvordan skak kan understøtte matematikundervisningen.

- I skak får eleverne mulighed for at arbejde med nogle kompetencer, der ellers kan være svære at få i spil. Det er sådan noget som problemløsning, modellering og strategisk tænkning i det hele taget, siger Rosa Nielsen.

Spillet er gjort enkelt ved kun at have to slags brikker med: Tårne og bønder.

- Det er for at kunne få flere med, så der ikke er nogen, der knækker nakken fra starten af, siger matematiklærer Rosa Nielsen på Mølhom Skole

Skoleskak er i år kommet på finansloven. Noget som Anni Matthisen, der er undervisningsordfører fra Venstre og fra Krogager, har arbejdet for.