Skal cigaretter gemmes bag disken? Nej, mener denne kioskejer

Hos Videokiosken i Ribe frygter de butiksdød, hvis der bliver lovgivet om, at al tobak skal gemmes bag disken, så den ikke frister de unge til at ryge.

De danske kiosker, der er organiseret i Nærbutikkerne Landsforening, frygter butiksdød, hvis der bliver lovgivet om at alle butikker, der sælger cigaretter, skal gemme dem væk.

- Hvis tobakssalget forsvinder eller minimeres meget, så vil jeg nok miste omkring 40 procent af min omsætning, og så ville jeg skulle dreje nøglen om, siger Bettina Poulsen, der ejer Videokiosken i Ribe.

Udtalelsen kommer efter at Salling Group, der ejer Netto, Føtex og Bilka - i alt 600 butikker, tidligere på sommeren meddelte, at de senest den 1. oktober vil have gemt tobaksvarer væk i deres butikker.

Også supermarkedskæden Rema 1000, der ejer godt 300 butikker, har i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse besluttet at gemme alle tobaksvarer væk fra årsskiftet, så unge ikke fristes til at begynde at ryge.

Kioskejerne frygter, at politikerne vil følge de store supermarkeders eksempel og gøre tobaksvarer ulovlige at have synligt fremme.

Rygning er farligt, men alligevel vil kioskejer Bettina Poulsen ikke gemme cigaretterne af vejen, da det vil betyde, at hun kan blive nødt til at lukke butikken. Foto: Christian Kallenbach

- Det vil være skidt. For det første er det ret bekosteligt, at lave hele en kiosk som vores om, så man ikke kan se tobakken, og vi vil helt sikkert miste en pæn del af vores omsætning. For en lille butik som vores, vil det være noget, vi højst sandsynligt ikke ville kunne overleve, mener Bettina Poulsen.

Kioskers og nærbutikkernes omsætning kommer for en stor del fra varer med statsafgifter og faste priser som spil, ugeblade, aviser, frimærker og tobak.