Skal det koste en bøde at blive væk fra en tid hos lægen? Det mener formand ikke

Flere og flere bliver væk fra en tid ved lægen uden at give lyd fra sig. Skal det koste en bøde? Det mener formand Bo Libergren ikke.

Selvom det for de fleste er rimeligt nemt at melde afbud ved sin praktiserende læge, så er der mange, der ikke gør det. De dumper lægerne, og det er der flere, der gør.

Alene i juli måned var der 54 patienter, der ikke ringede og meldte afbud ved Lægehuset i Kolding. Det samme gælder hos Lægerne i Vamdrup. Her er tallet helt oppe på 87 i juli måned.

Og det har konsekvenser for lægehusene. For selvom man måske skulle tro, at det giver mere luft i programmet, at nogen bliver væk. Så betyder det bare, at de booker en tid på et andet tidspunkt, og derfor kan der ofte være lang ventetid hos lægehusene, fortæller lægesekretær hos Lægerne i Vamdrup Charlotte Normand.

Men nogen det ikke har konsekvenser for. Det er patienterne. For når de bliver væk fra en aftale med lægen, så sker der nemlig ingenting. Som det er i dag kan de praktikserende læger ikke give bøder til dem, der bliver væk fra en tid uden at melde afbud.

Læger må ikke opkræve den slags afgifter

Men hvad gør man så for, at patienter overholder deres aftaler eller melder afbud? Skal det koste en bøde?

Det mener Venstres Bo Libergren ikke. Han er formand for Udvalget for det nære sundhedsvæsen i Region Syddanmark.

- Der er ikke nogen overenskomstmæssig hjemmel til, at praktiserende læger må opkræve den slags afgifter, slår Bo Libergren fast. Hvis man skal begynde at ændre ved overenskomsten, skal der være dokumentation for, at det her problem er tilpas stort, fortæller han.

Han erkender dog, at en bøde ville få flere borgere til at overholde deres tider hos lægen eller i det mindste melde afbud.

- Jeg tror da nok, at økonomi har en adfærdsregulerende effekt, og det er da irriterende for lægerne. Men jeg repræsenterer jo borgerne, og vi skal være sikre på, at dokumentationen er der, inden vi begynder at belaste borgerne med det, understreger Bo Libergren.

