Skal EU bekæmpe social dumping? Se, hvad partierne mener

Alternativet stiller op til Europa-Parlamentet for første gang i år.

Partiet går ind for et EU, hvor arbejdskraften frit kan bevæge sig rundt, men nævner i sit valgprogram, at europæere bliver presset på løn og jobsikkerhed.

I 2018 støttede partiet sammen med Radikale Venstre op om regeringens nedsættelse af beløbsgrænsen for arbejdstagere uden for EU i et forsøg på at styrke rekrutteringen af udenlands arbejdskraft.

Noget, som de resterende partier i folketinget er modstandere af.