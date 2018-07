Jobpatruljen rykker ud for 39. gang

Siden 1979 har Jobpatruljen kæmpet for de unges arbejdsvilkår. Selvom de har kæmpet i mange år, så er det stadig nødvendigt, at de rykker ud, mener patruljen selv.

Føler du dig tryg på arbejdet? Møder du nogle gange før klokken seks om morgenen?

Det er blandt andet disse to spørgsmål, Jobpatruljen stiller de unge, når patruljen rykker ud i sommerlandet. For 39. gang rykker Jobpatruljen i år ud og besøger ungarbejdere landet over. Det gør de for at sikre, at de unges arbejdsvilkår bliver overholdt.

Jobpatruljen har over de første tre dage i landsdelen interviewet ca. 120 unge i job i henholdsvis Esbjerg, Blåvand og Haderslev, og det ser ifølge Kristian Andersen fra Jobpatruljen fornuftigt ud.

- Der har været forsvindende lidt at komme efter. Selvom det næsten ikke kan blive meget bedre, er det vigtigt, at vi fortsætter med at komme ud, så den tendens fortsætter, siger Kristian Andersen til TV SYD.

Jobpatruljen har kun i fem-seks tilfælde oplevet fejl på de unges arbejdspladser. Det har handlet om forkert brug af rengøringsmidler samt uopmærksomhed i forhold til, hvor meget og hvordan de unge skal løfte tunge ting.

- Mange butiksejere ved ikke bedre, og de bliver ikke opdateret med de nye regler. Derfor besøger vi butiksejerne med guides, så de hele tiden kan holde sig opdateret med de nye regler inden for området, fortæller Kristian Andersen, der er koordinator ved Jobpatruljen.

Hvis vi ikke kommer ud og tjekker, at alt er okay, så kan vi risikere, at det er en 12-, 13- eller 14-årig, der står og udskænker alkohol eller står i en opvask i mange timer. Karina Christensen, frivillig, Jobpatruljen

Jobpatruljen er 3Fs og HKs forlængede arm i sommerlandet. Kampagnen har eksisteret siden 1979, og siden da har man hver sommer kunne møde patruljen i landets mange butikker. Selvom man måske skulle tro, at reglerne efterhånden var slået fast, så er det stadig nødvendigt, at patruljen rykker ud, fortæller Karina Christensen, der er frivillig ved Jobpatruljen.

- Du skal være 16 år for at få lov til at stå i en opvask. Du skal være 15 år for at få lov til at udskænke alkohol, og hvis vi ikke kommer ud og tjekker, at alt er okay, så kan vi risikere, at det er en 12-, 13- eller 14-årig, der står og udskænker alkohol eller står i en opvask i mange timer, slår Karina Christensen fast.

I 2017 oplevede talte Jobpatruljen med 2.950 unge landet over. Ud af dem oplevede 92,4 procent fejl i deres ansættelsesforhold. Det kan være problemer lige fra, om den unge får søndagstillæg, til om den unge føler sig tryg på arbejdet.