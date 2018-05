Gammel sønderjysk tradition består stadig

Traditionen er 154 år gammel, men et sønderjysk kaffebord er stadig populært. Turister sætter sig gerne til kaffebordet, når de gæster Sønderjylland.

Danmark bliver markedsført i Tyskland med et sønderjysk kaffebord, Dronningen får det serveret når hun gæster landsdelen, og har du familie i Sønderjylland, har du formentlig nydt det flere gange. Den over 150-årige gamle tradition er stadig populær og vigtig for Sønderjylland.

Ord som Svedsketorte, knepkach, pumler, stopkach og Brødtorte klinger ikke helt dansk, men det er de.

Det er navne på nogle af de lækkerier, som står på et traditionelt sønderjysk kaffebord. Normalvis består sådan et af 14 eller 21 forskellige slags kager. Den gamle tradition er stadig populær og vigtig for Sønderjylland.

- Sønderrjysk kaffebord er et stærkt kultursignal for os. Den viser vores historie, som vi står fast ved. Vi har en stærk identitet om hvem vi er og hvad vi er, siger Rikke Buthler, direktør for Sans Sønderjylland og dommer i Mændenes Maddyst på TV SYD.

Kage i stedet for spiritus

Det sønderjyske kaffebord opstod omkring 1864, da Danmark blev en del af Preussen. Her blev afholdt mange nationale møder, men de preussiske myndigheder valgte, at de ikke ville give spiritusbevilling til de kroer, hvor de dansksindede mødtes. I stedet begyndte danskerne at mødes til kaffebord, hvor deltagerne selv medbragte hjemmebag.

Hurtigt blev det en konkurrence mellem de mange husmødre om at medbringe de lækreste kager - alle blev de placeret på et langt kagebord. Traditionen blev dermed en måde at fastholde sin danskhed under den tyske besættelse.

Enhver sønderjysk familie havde deres opskrifter og navne på deres kager, og det var vigtigt, for der var prestige for de sønderjyske husmødre i at overgå nabokonen i det sønderjyske kaffebord. Det var noget, man snakkede om i hele sognet.

Strukturen i det sønderjyske kaffebord er, at man går fra det bløde til det hårde og fra det fede og fugtige til det tørre og magre.

Kagebordets sammensætning Kaffebordet skal bestå af mindst 14 forskellige kager - syv bløde og syv hårde kager.



Først spiser man ”stopkagerne”, der indeholder meget fedtstof: Boller med et tykt lag smør, festkringle og vandkringle. Stopkagerne var for at afføde de sultne karle.



Herefter kommer de ”magre” skærekager, plade- og formkager, samt de tørre tærter, som fx honningkager.



Derefter fulgte så de flødeskumsbelagte tærter og lagkager. Lagkage hedder tort på sønderjysk. Og der bør være to – tre typer med enten creme eller flødeskum. Lagkagerne er måltidets højdepunkt og viser, hvor dygtig værtinden er.



Endelig skulle der være plads til syv slags småkager.

Kaffebord til Dronningen og tv-seere

Dronningen har ofte fået serveret det sønderjyske kaffebord, når hun har gæstet området. Blandt andet i juni 2013 på Aarø Hus og i august 2015 i Christiansfeld, hvor hun var med til fejringen af byens optagelse på Unescos Verdensarvsliste.

I 2016 stiftede danskerne også bekendtskab med det velsmagende kaffebord i TV 2 programmet ”Landmand søger kærlighed”, da den kærlighedssøgende sønderjyske landmand Dennis Leonhart håbede at kunne score ved at servere sønderjysk kaffebord for pigerne.

Vinder af Den Store Bagedyst på DR1 i 2013, Annemette Voss, som i dag er vært på SåDanmark på TV 2 regionerne, skulle dengang hun deltog i programmet også bage kager under temaet 'Sønderjysk kaffebord'. Lige inden Annemettes kage skulle serveres for dommerne, gled hendes mesterværk, en rugbrødslagkage, lige så langsomt fra hinanden og tårerne trillede. Titlen som mesterbager den dag gik til sønderjyden Katja Stock, som lavede et pragt-eksemplar af en rugbrødslagkage.

I vinterens X faktor, var Thomas Blachman på bootcamp på slottet i Møgeltønder, hvor seerne også blev præsenteret for den sønderjysk tradition, da deltagerne fik serveret sønderjysk kaffebord.

- Signalværrdien for Sønderjylland sættes på spidsen, specielt når det ses hvor efterspurgt og kendt kaffebordet er i Danmark. Det er noget, vi er meget stolte af hernede, siger Direktør i Sans Sønderjylland Rikke Buthler til TV SYD.

Kager i Mændenes Maddyst

I søndagens afsnit af Mændenes maddyst skal de tilbageværende fem mænd også bage kager til at sætte på det sønderjyske kaffebord. Det giver lidt sved på panden hos deltagerne, for flere af kagerne kender de overhovedet ikke.

- Jeg har da hørt om et sønderjysk kaffebord, men jeg har aldrig været til det, siger 19-årige Alexander, hvis opgave er at lave den traditionsrige Brødtort - rugbrødslagkagen.

