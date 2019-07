Store ambitioner langs Hærvejen: Skal være Nordeuropas bedste vandrerute

Vejle og Vejen Kommuner har fået penge til at forbedre Hærvejen. Bedre overnatningsmuligheder, tydeligere skiltning og en ny app skal tiltrække endnu flere vandrere.

Hvis du kan lide at smide en rygsæk på ryggen og binde vandrestøvlerne for at udforske Danmark til fods, så er der nu godt nyt til dig.

12 kommuner langs Hærvejen er nemlig gået sammen om at forbedre vandreoplevelsen på den omkring 450 kilometer lange rute. Og ambitionerne er store: Hærvejen skal være Nordeuropas førende vandre- og cykelrute.

- Vi er ikke den helt store turistkommune, så de ting vi har, vil vi gerne gøre noget ud af, siger borgmester i Vejen Kommune Egon Fræhr (V).

Hans kommune udgør sammen med Vejle det sydjyske islæt i gruppen af kommuner, der deltager i projektet. Det er blevet døbt ’Destination Hærvejen’ og får støtte af Nordea-fonden med 915.000 kroner.

Foto: Christian Kallenbach, TV SYD

Flere turister til Vejen, tak

Borgmesteren oplever selv, at antallet af udlændinge, som vandrer gennem kommunen, stiger. Dem vil han gerne have endnu flere af:

- Når de kommer gående, håber vi jo, at de også har lyst til at spise, bo hos os eller handle i vores butikker.

To af Hærvejens 23 vandreretaper går gennem Vejen Kommune, og ifølge borgmesteren bliver kommunens opgave blandt andet at forbedre overnatningsmuligheder og skiltning, ligesom Hærvejens app måske også skal have en opgradering.

- Vi vil gå helhjertet ind i det. Det er helt sikkert. Hærvejen er en vigtig ting for os, siger Egon Fræhr.

Forbedringer skal ske i samarbejde med de foreninger, virksomheder og borgere, der har adresse langs Hærvejen. Foreningerne tæller blandt andet ’Herberger Langs Hærvejen’ og ’Dansk Vandrelaug’.