Banemodstandere skubber til ny regering: Skal vi have den Billundbane?

Etablering af Billundbanen vil være en dårlig samfundsinvestering, og i borgergruppen Drop Billundbanen kæmper man fortsat imod banen.

Beslutningen om Billundbanen har været længe undervejs, og med det nylige folketingsvalg er beslutningen endnu engang sat på standby. Lidt uden for Billund sidder en mand, som stadig holder vejret, men som umiddelbart er meget godt tilfreds med udfaldet af onsdagens folketingsvalg.

- Det parti, som rigtig gerne vil have Billundbanen (Dansk Folkeparti, red.), er mildt sagt blevet noget mindre, og transportordfører Kim Christiansen (DF), som har været en stor forkæmper for projektet her, kommer ikke i Folketinget igen. Så på den måde er der noget, der er gået i den rigtige retning ved det her valg, når man er imod Billundbanen, siger Martin Fogh Skovlyst, formand for Drop Billundbanen, til TV SYD.

Martin Fogh Skovlyst vil invitere den kommende transportminister til Billund. Foto: Thor Hedegaard

Håber på hurtig afklaring

Dedatten om Billundbanen stået på i mange år, og Martin Fogh Skovlyst håber nu, at man hurtigst muligt kan få en afklaring. I hvert fald vil han selv skubbe lidt på, når den nye regering bliver dannet.

- Så vil vi rigtig gerne se transportministeren herovre til et møde og forklare om de forhold, der er omkring banen både lokalt, men også helt generelt, siger Martin Fogh Skovlyst.