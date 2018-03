Skamlingsbanken er optaget i inspirationsguide

Skamlingsbanken syd for Kolding er blevet optaget i en ny inspirationsguide med 50 enestående naturoplevelser i Danmark.

Smutturen.dk hedder den nye inspirationsguide med enestående naturoplevelser i Danmark.

Én af dem, der er blevet optaget heri, er Skamlingsbanken, der ligger syd for Kolding.

- Ikke færre end 580 offentligt tilgængelige naturattraktioner har været indstillet til smutturen.dk, og derfor er vi naturligvis stolte over at slippe gennem nåleøjet som en af de 50 største naturattraktioner i Danmark. Det er virkelig et kvalitetsstempel, siger biolog og projektleder Mette List fra Kolding Kommune i en pressemeddelse.

Smutturen.dk skal gøre de mest markante naturattraktioner synlige, hvor danske og udenlandske besøgende både kan finde smuk natur og masser af oplevelser for børn og voksne.

Realdania står bag den nye inspirationsguide sammen med Dansk Kyst- og Naturturisme, Naturstyrelsen og VisitDenmark, der skal markedsføre de 50 naturopleverlser.

- Vi skal åbne flere menneskers øjne for de fantastiske stedbundne attraktioner, vi har rundt om i landet. Smutturen skal hjælpe besøgende til at finde stederne. Samtidig skal den være med til at vise, hvordan et område kan skabe positiv lokal udvikling ved at dyrke de lokale potentialer, siger Anne Skovbro, der er filantropidirektør i Realdania, i en pressmeddelse.

Landets kommuner og turismeorganisationer har indstillet forskellige bud på turistattraktioner. De 50 største er blevet valgt af et ekspertpanel med fire fagdommere.

Syddanmark er repræsenteret med 10 smutture. Ud over Skamlingsbanken er det blandt andet Mandø, Randbøl Hede, Gendarmstien og Svanninge Bakker.