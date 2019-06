Skamlingsbanken får ny donation til særlig udstilling

Udviklingen af Skamlingsbanken får hjælp fra Region Syddanmark. Penge fra den regionale kulturpulje skal gå til en udstilling i det nye besøgscenter.

Skamlingsbanken har siden 1843 har været et samlingspunkt for mennesker – både for de lokale, men også for hele Danmark. Det var her man tog til, hvis man havde noget på hjertet. Det var her man holdt store nationale møder med op til 100.000 deltagere. Siden da er det blevet til et sted fuld af historie – om den nationale vækkelse, det danske sprog og i det hele taget danskheden.

Den vigtige debat skal igen tages på Skamlingsbanken, og netop formidlingen, der skal fange også de yngre generationer, er et vigtigt element i forståelsen af de store stemmer fra fortiden. Jørn Pedersen, borgmester, Venstre, Kolding Kommune

Efter flere års arbejde får Sønderjyllands højeste punkt nu nyt liv. Et nyt besøgscenter er på vej og ventes at være færdigt i 2020. Lige i tide til fejringen af 100-året for genforeningen. Nu får projektet lidt mere hjælp på vejen. Region Syddanmark har valgt at sætte 1.750.000 kroner af til projektet ”Skamlingsbanken – De store kræfters sted”. Pengene skal bruges til en interaktiv udstilling i det nye besøgscenter.

Temaerne for udstillingen er naturens, stedets, talens og samlende kræfter. Temaerne tages op blandt andet ved hjælp af historiske film, lydklip, tekst og inddragende leg. Håbet er, at udstillingen også vil fange børn og unge.

- Den vigtige debat skal igen tages på Skamlingsbanken, og netop formidlingen, der skal fange også de yngre generationer, er et vigtigt element i forståelsen af de store stemmer fra fortiden. Vi glæder os over, at Kolding Kommune nu får endnu en attraktion, der kan trække flere turister til byen”, fortæller borgmester Jørn Pedersen fra Kolding Kommune.

Et nyt oplevelsescenter og en ny folkemødeplads

Planerne om at gøre Skamlingsbanken til et tidssvarende sted har været længe undervejs. Det skyldes blandt andet, at en fredning af området, der stammer tilbage fra 1936. I år blev den fredning ophævet og lavet om i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening.

De store tanker for området er, at det skal give inspiration og eftertanke omkring talens kraft og det at have en sag på hjerte. Det skal det nye oplevelsescenter og en ny folkemødeplads blandt andet hjælpe til med.

Udoverfor midlerne fra Region Syddanmark har projektet fået hjælp af A. P. Møller Fonden og Foreningen Plan-Danmark. Beløbene lyder på henholdsvis 40 millioner korner og en halv million kroner.

