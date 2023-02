Jysk park bygger Skandinaviens højeste fritfaldstårn

Ikke alene fordi man selv skal gå de mere end 110 trapper op til toppen, men også fordi man selv skal turde kaste sig ud i Lynet, som er en fritfaldsrutsjebane fra øverste platform i tårnet.

- Det betyder, at den er så stejl, at du får fornemmelsen af at ligge i frit fald, siger Jacob Hindhede og forklarer, at man skal have modet til at læne sig forover og tage turen ned ad rutsjebanen, for der er modsat mange klassiske rutsjebaner ikke en vogn, som kører afsted.

- Vi har testet konceptet i andre parker, og vi kan for alvor sige, at det giver et sus i maven.

Det nye rutsjebanetårn åbner på Kristi Himmelfartsdag 18. maj i år.