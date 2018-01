Skatteministeren på rundtur til flyttede medarbejdere

Skatteminister Karsten Lauritzen, (V), er mandag på besøg på skattecentrene i Haderslev og Ribe.

Læs også Op mod 50 lokale medarbejdere hos Skat skal på landevejen

Det er skatteministerens første besøg på skattecentrene, efter de interne flytninger af medarbejdere i skattevæsenet blev meldt ud til medarbejderne i midten af december.

På besøgene får ministeren en kortere rundvisning, og der er også indlagt en samling for medarbejderne, hvor ministeren holder et oplæg om det nye skattevæsen, hvorefter medarbejderne så har mulighed for at stille ham spørgsmål. Desuden har Karsten Lauritzen et kort møde med skattecentrenes ledelse og tillidsrepræsentanter.

Skattecentrene i Haderslev og Ribe Haderslev: Stod oprindeligt til at lukke i den tidligere regerings planer. Men med det nye skattevæsen, der blev præsenteret i sommer, blev Haderslev ’reddet’ og bevarede 170 arbejdspladser. Det tal er siden steget igen til ca. 250. Derudover er der det sidste halve års tid blevet ansat en masse nye medarbejdere. Lokationen i Haderslev skal fremover huse ca. 170 medarbejdere i Vurderingsstyrelsen og ca. 80 medarbejdere i Skattestyrelsen.



Ribe: Skal fremover huse ca. 290 medarbejdere i Skattestyrelsen. Det er ca. 60 flere, end det så ud til i den tidligere regerings planer. I dag er der knap 250 ansatte i Ribe, så der skal de kommende år rekrutteres yderligere ca. 40 medarbejdere. Derudover er det også en god historie i Ribe, at meget få medarbejdere skal flytte deres arbejdsplads væk fra Ribe.

.