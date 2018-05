Skib på vej mod bunden i Esbjerg Havn

Utæt skib begyndte at tage vand ind.

Udtrykket ”at hænge med r…i vandskorpen” skulle søndag over middag tages helt bogstaveligt i et bassin i Esbjerg Havn.

Skibet Salling hang med den del under vandskorpen, og Beredskabsstyrelsen var i fuld gang med at lænse det for vand, som det hedder, når man tømmer et skib for den slags.

Foto: Finn Grahndin TV SYD

Salling lå i havnen, da hun begyndte at tage vand ind. Hvorfor, vides endnu ikke. Havnevagt Nielse Suneson i Esbjerg Havn oplyser til TV SYD, at ingen mennesker har været i fare.

Salling er et såkaldt afværgefartøj, som bruges til at sejle foran en boreplatform, når den skal flyttes fra til et andet sted på Nordsøen. Så sørger et afværgefartøj for, at andre skibe ikke lægger sig i vejen.

Foto: Finn Grahndin TV SYD