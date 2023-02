Alle kigger misundeligt mod Vardes unge - sådan ser det ud i resten af Syd- og Sønderjylland

I Varde Kommune er der heller ikke nogen planer om at stoppe med at få de unge til at vælge erhvervsuddannelserne - heller ikke, når den nationale målsætning er nået flere år i træk. Så er der bare andre mål på programmet.

- Vi har nået målet, ja, men vi sætter os jo ikke ned nu og venter. Et af de store mål nu er at skabe større synergieffekter mellem private og offentlige til gavn for elever og byens borgere, så Varde også kan gøres endnu mere attraktiv at flytte til for at få en læreplads efter grundforløbet på uddannelsen, siger Toke Knudsmark.