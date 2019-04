Skilte, foldere og elhegn skal passe på strandens ynglefugle

Hold godt øje med fuglene, når du færdes på stranden. Undgå at forstyrre fuglene, så de har ro til at passe deres æg og unger. Fuglene fortæller selv, hvis du forstyrrer. Kig på, hvordan fuglene opfører sig og respekter, når de beder dig om at ”holde dig væk”.

Fuglenes signaler

Fuglene spiller syg, slår ned eller angriber = Du er alt for tæt på! Skynd dig væk!

Fuglene skælder ud, flyver rundt eller løber nervøst rundt = Du nærmer dig æg eller unger. Gå i en stor bue uden om.

Fuglene hviler på stranden eller søger føde langs havet = Ingen panik. Men hold afstand, så godt du kan.

Det kan du gøre