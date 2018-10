Skimmelsvamp lukker streetmekka

Game Streetmekka i Esbjerg er ramt af fugt og skimmelsvamp. Det betyder, at der er sat en midlertidig stopper for de indendørs skater- og parkour-aktiviteter.

Der er trængt fugt ind i den bygning, som rummer Brick Mekka, hvor stedets skaterarena, parkourområde og kontor ligger. Det er udelukkende den gamle remise, der er ramt, men af praktiske grunde er hele Game Streetmekka foreløbig blevet lukket.

Nærmere undersøgelser skal nu fastslå omfanget, så problemet med skimmelsvamp kan blive løst, inden dørene igen slås op for byens børn og unge.

Game Streetmekka i Esbjerg er indrettet i en gammel lokomotivremise og åbnede i januar 2016.

Der er konstateret skimmelsvamp i taget. Samtidig er der fundet en sort belægning i loftet, og det skal nu undersøges, om det er sod fra de gamle lokomotivers dieselmotorer. Hvis det er tilfældet, så vil det være sundhedsskadeligt at opholde sig i bygningen.



Det er Esbjerg Kommune, der ejer bygningen, hvor Game Streetmekka Esbjerg ligger, mens gadeidrætsorganisationen Game driver stedet, som er populært blandt mange børn og unge.



- Det har været vigtigt for os straks at handle på vores viden om skimmelsvamp, og derfor har vi i samarbejde med Game lukket for adgangen. Nu skal et rådgivende ingeniørfirma undersøge den gamle remise nærmere og derefter komme med en plan for udbedringen, oplyser kulturchef i Esbjerg Kommune, Mads Stendorf.



Esbjerg Kommune har kontaktet Styrelsen for Patientsikkerhed og afventer nu en vurdering af, hvorvidt det kan være sundhedsskadeligt at opholde sig i den gamle del af GAME Streetmekka Esbjerg.

Det udendørs skateareal er fortsat åbent.