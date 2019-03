Borgmester: Skønt med ekstra motorvejs-spor til Aarhus - men gå i gang nu!

Horsens-borgmester Peter Sørensen, (S), roser de borgerliges nye trafikplan for at indeholde en udvidelse af motorvej E45 fra Vejle til Aarhus - men det kan kun gå for langtsomt, siger han.

Set fra Hedensted og Horsens Kommuner er en udvidelse af motorvej E45 til tre spor på hele strækning fra Vejle til Aarhus det bedste element i regeringens og Dansk Folkepartis nye trafikplan. Arbejdet med udvidelsen fra Vejle til Skanderborg er planlagt til at gå i gang i 2023 - og det har Horsens-borgmester Peter Sørensen, (S), svært ved at forstå. Det kan kun gå for langsomt med den udvidelse, så hvorfor vente til 2023 med at sætte arbejdet i gang? Peter Sørensen, (S), borgmester, Horsens - Det kan kun gå for langsomt med den udvidelse, så hvorfor vente til 2023 med at sætte arbejdet i gang. Alt forarbejdet er jo på plads, siger Peter Sørensen til TV SYD. Læs også Ny trafikplan Se hvor de store trafikprojekter kommer i Syd- og Sønderjylland Ved Kolding, Odense og Aarhus går motorvejsudvidelserne i gang allerede i 2021. - Trafikken på E45 sander allerede i dag til fra Hedensted og nordpå, hvis du skal til Aarhus - og står en udvidelse først færdig i 2027, er det alt for lang tid at vente. Nu vil jeg tage fat i alle lokalt valgte folketingsmedlemmer og få dem til at skubbe på, siger Horsens-borgmester Peter Sørensen. Læs også Ny trafikplan Se hvor de store trafikprojekter kommer i Syd- og Sønderjylland Glad Kolding-borgmester Længere mod syd er tilfredsheden og glæden større hos Kolding-borgmester Jørn Pedersen, (V). Udvidelsen af 7 kilometer motorvej vil betyde, at trafikanterne får mindst tre spor på hele strækningen udenom Kolding. Og det arbejde går i gang allerede i 2021. - Udvidelsen vil fjerne den prop, som der ofte opstår ved Kolding. Jeg glæder mig også over udsigten til en hærvejsmotorvej, der vil give hele Sønderjylland en hurtig adgang til Billund Lufthavn - og betyde mindre trafikpres på Kolding, siger borgmester Jørn Pedersen til TV SYD.