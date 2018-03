Skole og forældre-formand frygter en elevudvandring fra folkeskolen

Kommer det til en konflikt mellem arbejdsgivere og skolelærere fra den 4. april, frygter organisationen for Skole og Forældre for folkeskolens fremtid.

I Syd- og Sønderjylland er lærerne i folkeskolerne i Haderslev og Vejen Kommuner blevet udtaget til at strejke fra den 4. april, med mindre der kommer en løsning mellem arbejdsgivere og lærere. Efterfølgende har Kommunernes Landsforening varslet lockout for samtlige folkeskolelærere fra den 10. april, og dermed kan alle folkeskoler i Syd- og Sønderjylland blive påvirket af konflikten.

Formanden for landsorganisationen for Skole og Forældre frygter nu, at den varslede konflikt kun fem år efter den forrige får forældrene til at sige stop.

- Det, jeg frygter, er ikke bare en sivning, men en udvandring fra folkeskolen, fordi forældrene kan risikere at stå i, at deres børn ikke har været i skole i otte uger, hvis vi får ligeså lang en konflikt denne gang. Det er altså rigtig meget undervisning, vores børn mister i løbet af et skoleforløb, siger formand Mette With Hagensen til TV SYD.

Set fra forældrenes interesseorganisation, så ender striden mellem arbejdsgivere og lærere med at gå ud over eleverne, lige meget om den bliver en realitet eller ej.

- Jeg tænker på den bekymring, der kommer omkring hele folkeskolen. Vi siger til vores børn, at skolen er rigtig vigtig, og det kan ikke passe, at man skal bruge børnene som gidsler i en faglig kamp. Børnenes skole er simpelthen for vigtig til, at vi kan blive ramt af konflikter, om det så er strejke eller lockout, siger Mette With Hagensen.