Skole skærper sikkerhed efter eksamens-ulykke

Brændstoffer skal begrænses i undervisningen på Humlehøjskolen.

For to uger siden blev en elev forbrændt, da han var til eksamen på Humlehøj-Skolen i Sønderborg. Nu lover skolen, at der skrues op for sikkerheden.

Den 16-årige Ali Mushin var til eksamen i naturfag, da der under et forsøg gik ild i hans tøj, efter han havde hældt sprit over nogle varme kul. Derfor gav Arbejdstilsynet skolen et strakspåbud om at øge sikkerheden.

Skolen svarer, at der ikke er gennemført forsøg ved de efterfølgende eksamener. Desuden blev eksamen flyttet til et andet lokale.

Væk med fossile brændstoffer

Sikkerheden skærpes også ved den daglige undervisning efter sommerferien, understreger skolen i svaret til Arbejdstilsynet:

Sprit og andre flygtige væsker anvendes kun i forsøg, hvor det er absolut nødvendigt. Humlehøj-Skolen i svar på strakspåbud fra Arbejdstilsynet.

”Sprit og andre flygtige væsker anvendes kun i forsøg, hvor det er absolut nødvendigt for at forsøget kan gennemføres. Der søges andre alternativer, for eksempel kan forsøg med påvisning af CO2 laves med propan, lampeolie eller stearinlys som erstatning for fossile brændstoffer”, skriver skolen blandt andet.

Kitler og synlige skilte

Desuden vil skolen præcisere, at det er læreren, som må hente for eksempel sprit i sikringsrummet. Ved ulykken havde eleven selv en større mængde sprit i hænderne.

Det understreges også, at eleverne skal bære lukket kittel og beskyttelsesbriller, når de udfører forsøg med kemikalier.

Skolen lover også, at skiltningen med sikkerhedsregler ”gøres mere synlig/nærværende”. Det skal ske ved fjerne sikkerhedsreglerne ”fra opslagstavlen, hvor de har siddet sammen med udklip og avisartikler og sættes i synlige (for eksempel gule) rammer”.

Ali Mushin har det efter omstændighederne godt, men er fortsat indlagt på Rigshospitalet.

