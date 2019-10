Skolebørn hjælper kommune med byudvikling

Gymnastiksalen på Tørring Skole sitrede af spænding. I fire dage har eleverne fra 4., 5. og 6. klasse arbejdet med byudvikling af et helt nyt boligområde nordvest for Tørring. Og torsdag skulle de præsentere deres projekter for flere af Hedensted Kommunes medarbejdere.

- Det har været sjovt for ligesom at lave noget andet end at sidde inde i klassen hele tiden, fortæller Louise Albrechtsen fra 6.a på Tørring Skole.

- Vi tror på, at vi får en meget bedre by og et meget stærkere byområde, hvis det er borgerne, der bor i byen, som selv skaber den. Sune Sindberg, vækstkoordinator, Hedensted Kommune

I Hedensted Kommune ønsker man at involvere dem, der bor i Tørring og spørge, hvad de gerne vil have i det nye område. Og her er man startet med børnene. Så før der overhovedet et tegnet en streg for, hvordan området skal se ud, så kan eleverne komme med deres idéer.

Borgerne skal inddrages

- Vi vil tage borgerinddragelse og borgerinvolvering seriøst. Vi tror på, at vi får en meget bedre by og et meget stærkere byområde, hvis det er borgerne, der bor i byen, som selv skaber den, siger Sune Sindberg, der er vækstkoordinator i Hedensted Kommune.

Derfor tog en flok fra kommunen i dag til Tørring Skole, hvor de 120 skoleelever stod klar med modeller af deres visioner for den nye bydel.

På en af modellerne er der både plads til en fodboldbane, trampolin, bålplads og solceller på boligerne.

Det nye område er lige så stort, som en fjerdedel af Tørrings nuværende størrelse. Dermed er det er stort område, kommunen skal i gang med at lægge planer for. Men eleverne kom med mange gode idéer:

- Jeg har set mange af de idéer, der er kommet i dag, og der er kommet nogle fuldstændig vilde og fantastiske idéer, som jeg i hvert fald ikke havde fundet på. Vi tror på, at børnene kan være med til at skubbe lidt til vores andres forestilling om, hvordan man skal lave et nyt byområde, siger Sune Sindberg.

- Det, synes jeg, er en rigtig god idé, for så er det ikke kun de voksne, der skal bestemme tingene. Zander Kiil La Cour, 6.a, Tørring Skole

Børnene vil også bestemme fremtiden

Og hos eleverne på Tørring Skole er de glade for, at de også kan få noget af sige til, hvordan Tørring kommer til at se ud i fremtiden, og de er glade for, at Hedensted Kommune vil høre deres idéer.

- Det, synes jeg, er en rigtig god idé, for så er det ikke kun de voksne, der skal bestemme tingene, så får de lidt mindre også lov til at bestemme, siger Zander Kiil La Cour.