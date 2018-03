Skolebørn lærer at undgå hundebid

Adfærdstræner underviser de små børn på skolen i Tjæreborg i reglerne for at begå sig med fremmede hunde.

Vov-vov-vuf-vov. Eleverne i 0. klasse på skolen i Tjæreborg er ved at lære “hundsk”. Det vil sige at kunne forstå og tale hundens kropssprog. Det vil give færre konflikter og måske endda hundebid.

- De små lærer at begå sig i trafikken for at undgå at komme galt afsted. Jeg synes, børnene også bør lære at begå sig sammen med fremmede hunde for ikke at komme galt afsted, siger hundeadfærdstræner Dorthe Odefey.

Første del er en teoritime. Med dias og småfilm der viser, hvordan man for eksempel skal nærme sig en hund. Og hvordan man bestemt ikke skal gøre det. En lille film viser en ung mand, der bevidst provokerer en hund, der står bundet. Hunden fortæller med sit kropssprog - en dyb knurren og visning af tandsættet - at den unge mand skal lade være, men samtidig siger hunden med sin snusen ved jorden: Jeg vil ikke i konflikt med dig. Forgæves.

- Kan han "hundsk", spørger Dorthe Odefey børnene og får et rungende NEEEJ tilbage.

Efter teoritimen står der fire hunde klar til at blive klappet af børnene. De fleste glæder sig helt vildt, men ved godt nu, at de skal gå stille hen til hunde. Gerne stå eller sidde med siden til, ikke kigge direkte i hundens øjne men gerne komme med smaskelyde. Det opfatter hunde nemlig som beroligende.

Ikke alle er dog helt rolige i nærheden af en hund. Men flere prøver og finder ud af, at hunde slet ikke er så farlige, som de måske tror. Så længe man respekterer hundens kropssprog.

Besøget af de to 0. klasser fra Signaturskolen, Tjæreborg, er en del af en temamåned om "Os og hunden". Børnene her kan nu "hundsk".