Skolebusser holder stille

200 børn i Kolding Kommune med specielle behov, som plejer at blive transporteret med bus, bliver ikke hentet og kørt i skole i dag.

Buschaufførerne hos Taxa Syd har torsdag morgen nedlagt arbejdet.

Det betyder, at omkring 200 børn med specielle behov, som plejer at blive transporteret med de store hvide busser, derfor ikke bliver hentet og kørt i skole i dag.

Elever, som er vant til at blive kørt med taxa, er ikke berørt af arbejdsnedlæggelsen. Det oplyser Kolding Kommune.

Vi beklager de gener, som aflysningen skaber for børnene og deres forældre. Martin Pape, afdelingsleder, Kolding Kommune

- Vi beklager de gener, som aflysningen skaber for børnene og deres forældre. Forældre, som har mulighed for det, skal selv sørge for, at deres børn kommer i skole i dag. Til gengæld skal vi nok sørge for, at børnene bliver hentet, når de skal hjem, siger afdelingsleder Martin Pape fra Kolding Kommune.

Kørslen med borgere, som er visiteret til læge og genoptræning, kan også blive berørt i form af forsinkelser.

Kolding Kommune orienterer på sin webside og Facebook-side om, hvornår skolekørslen med bus genoptages.