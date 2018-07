Skoledirektør til eleverne: Kvit smøgerne - og spil bold i stedet

Det er slut med smøgpauser på Social- og Sundhedsskolen i Aabenraa. Skolen skal være 100 procent røgfri.

Overalt ses klistermærkerne med teksten 'Røgfri skoletid fra 30. juli 2018'. Selv på døren til direktørens kontor er der et.

- Vi gør det for at have en sund skole og for at forberede de unge på arbejdslivet, hvor rigtig mange arbejdspladser hos kommunerne i dag er røgfri, forklarer Lotte Dalegaard, der er direktør på SOSU Syd.

Skolen i Aabenraa er en af de 59 ungdomsuddannelse i regionen, som regionsrådet havde i kikkerten, da samtlige 22 syddanske kommuner tilsluttede sig 'Røgfri Skoletid'.

Målet er at få andelen af rygere under 34 år ned under 10 procent i løbet af tre år. Et mål, der også kan kaldes en udfordring, for Syddanmark har national rekord i unge rygere med hele 16,1 procent.

Piberygende elevrådsmedlem vil selv vælge

Casper Bisgaard Nomanni nyder at tage sin pibe frem i pauserne. Foto: Lise Bæksgaard Christoffersen, TV SYD

Beslutningen har ikke kun fået positiv modtagelse blandt eleverne, hvoraf mange er faste rygere.

En af dem, der har blandede følelser omkring rygeforbuddet, er Casper Bisgaard Nomanni, der også er medlem af skolens elevråd.

- Vi er i en tid, hvor rygning er yt. Men skolen har indført forbuddet på det forkerte grundlag. De vil gerne have, at de unge ikke starter med at ryge - men vi går jo på en uddannelse, hvor vi alligevel er en del voksne, siger han.

Selvom Casper Bisgaard Nomanni sagtens kan lade piben ligge i lommen på praktikpladsen, giver det noget at kunne ryge med klassekammeraterne i pauserne på skolen.

- Det er rart at gå ud, snakke og være social over en smøg, forklarer han.

Spil i stedet for smøger

Fodbold, spil og konsoller står nu klar på skolen til at modtage de nye elever, der begynder i disse uger.

Skolen har i samarbejde med eleverne forsøgt at finde alternative aktiviteter til pauserne, så smøgerne nemmere glemmes.

- Vi tilbyder også gratis rygestopkurser på både skolen og ude i kommunerne, hvor de er i praktik, siger sundhedskoordinator på SOSU Syd Rasmus Strudsholm.

Og der er tal og fakta bag ordene, når sundhedskoordinatoren opfordrer de unge til at kvitte smøgerne og spille bold i pausen.

For ikke nok med at Syddanmark har rekord i flest rygere, erhvervsskolerne har også en flot podieplads, for hele 37 procent af eleverne har en pakke smøger i skoletasken.

- Vi vil ikke være SOSU-politi

Direktøren på Social- og Sundhedsskolen forventer ikke, at alle dropper smøgerne fra den ene dag til den anden. Som med alt andet læring tager det tid.

- Vi vil ikke være SOSU-politi, så i starten vil vi ikke ud med sanktioner. Vi straffer jo heller ikke folk for at lære langsomt på andre områder, siger Lone Dalegaard.

Men sanktionsmulighederne ligger på bordet, hvis det skulle blive nødvendigt.

- Hvis de bryder reglerne, kan vi i yderste konsekvens bede dem om ikke at komme på skolen mere eller tage en snak med deres arbejdsgiver i praktikken. Men vi tager selvfølgelig en snak med dem først, understreger hun.