15 skoleelever på hospitalet: Drak kølervæske

15 skoleelever fra Horsens har ved en fejl drukket kølervæske.

15 elever i 6. klasse fra Midtbyskolen i Horsens er ved en fejl kommet til at drikke kølervæske. De er nu bragt til Horsens Sygehus til behandling.

De foreløbige oplysninger peger på, at børnene har fået blandet kølervæske i noget saftevand, som en forælder havde med til den sidste time på børnenes skoleskema i dag.

- Politiet er ved at undersøge de nærmere omstændigheder, men vi formoder, at der er tale om et uheld, siger Tanja Nyborg, direktør for uddannelse og arbejdsmarked i Horsens Kommune til TV SYD.

Direktøren oplyser, at så snart der var mistanke om, at noget ikke var, som det skulle være med saftevandet, så blev der ringet 112.

- Umiddelbart forlyder det, at det har været blandet op, og at de derfor ikke har indtaget så store mængder, siger Tanja Nyborg.

Forældre til de berørte børn opfordres til at kontakte skolen og/eller følge med på skolens intranet.

Politiet er i gang med at undersøge, hvad der er gået galt, og har for indeværende ikke flere kommentarer.

