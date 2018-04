Skoleelever kom på hospitalet

Omkring 150 sjetteklasses elever besøgte tirsdag Regionshospitalet i Horsens for at blive klogere på de værktøjer og metoder, hospitalets medarbejdere bruger i deres forskning.

Hvordan lægger man et venflon? Hvordan trækker man vejret med lungesygdommen KOL, og kan man selv tage strømper på, når man vejer 140 kilo? Det fik skoleelever fra seks sjetteklasser i Horsens Kommune svar på i dag, hvor de besøgte Simulations- og Innovationslaboratoriet ved Regionshospitalet Horsens. Som en del af den landsdækkende videnskabsfestival "Forskningens Døgn" skulle de blive klogere på, hvad en læge, sygeplejerske, forsker og fysioterapeut får dagen til at gå med.

- I skolen er det jo meget bare dansk og matematik, så det er fedt at lave noget andet og prøve at finde ud af, hvad man gerne vil være, siger Rumle Marlon, der var med på besøg.

I løbet af dagen skulle eleverne have indblik i, hvad forskning er for en størrelse på et regionshospital. Dagen bød på ti arbejdsstationer, der hver repræsenterede et område af hospitalets forskningsområde. Rumle Marlon fik blandt andet mulighed for at prøve en såkaldt "fedmedragt" og så skulle han prøve kræfter med livet som KOL-patient.

- Det vi håber på med det her, det er, at vi kan pirre lidt til deres nysgerrighed, så de får en interesse for, hvad der sker oppe hos os, siger Jeppe Lange, der er overlæge på Regionshospitalet Horsens.